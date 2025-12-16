Перед судом предстанет вандал, разбивший стекло автобуса бутылкой на Тихорецком проспекте

Прокуратура Калининского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 52-летнего местного жителя, которому вменяют ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм). Об этом сообщили 29 мая в надзорном ведомстве.

В феврале фигурант, находясь на автобусной остановке возле дома 17 по Тихорецкому проспекту, нанес удар бутылкой вина по двери автобуса, разбив стекло. Мужчина не успел зайти в транспортное средство, в связи с чем у него возникла неприязнь к водителю. Он разозлился и совершил акт вандализма.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

