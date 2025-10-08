  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Актер Владимир Пермяков перенес успешную операцию на глазах
Сегодня, 13:57
199
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

0 0

После операции артист намерен вернуться к работе.

Актер Владимир Пермяков, известный по роли Лени Голубкова в рекламе МММ, перенес успешную операцию на глазах. Об этом он сообщил телеканалу "360".

По словам Пермякова, он отлично себя чувствует после операции. Актер уточнил, что снял повязку и видит двумя глазами. Пермяков напомнил, что раньше "не мог даже читать в метро схему станций или телевизионную программу". Он поблагодарил врачей за проделанную операцию.

Актер добавил, что для полного восстановления ему нужно еще две недели прокапать глаза. После этого Пермяков намерен вернуться к работе. Он уточнил, что написал три пьесы, одной из которых предсказали большое будущее.

Ранее синоптик Ильин заявил, что дожди в Москве будут идти всю неделю.

Фото: news.ru

Теги: актёр, владимир пермяков, глаза, операция
Категории: Лента новостей, Культура, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии