Актер Владимир Пермяков перенес успешную операцию на глазах

После операции артист намерен вернуться к работе.

Актер Владимир Пермяков, известный по роли Лени Голубкова в рекламе МММ, перенес успешную операцию на глазах. Об этом он сообщил телеканалу "360".

По словам Пермякова, он отлично себя чувствует после операции. Актер уточнил, что снял повязку и видит двумя глазами. Пермяков напомнил, что раньше "не мог даже читать в метро схему станций или телевизионную программу". Он поблагодарил врачей за проделанную операцию.

Актер добавил, что для полного восстановления ему нужно еще две недели прокапать глаза. После этого Пермяков намерен вернуться к работе. Он уточнил, что написал три пьесы, одной из которых предсказали большое будущее.

