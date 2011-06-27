Синоптик Ильин заявил, что дожди в Москве будут идти всю неделю

Эксперт посоветовал брать с собой зонт как минимум до начала следующей недели.

Синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин заявил, что дожди в Москве будут идти всю неделю. Об этом он рассказал телеканалу "360".

По словам эксперта, пик осадков в регионе уже прошел, и в дальнейшем осадки будут постепенно ослабевать. Ильин опроверг слухи о так называемых "тропических ливнях", которые могут накрыть столицу. Он напомнил, что у тропических ливней выпадает 150-600 миллиметров осадков за короткое время.

Ильин добавил, что в ближайшие дни жителям Москвы не стоит рассчитывать на полностью сухую погоду. Он посоветовал брать с собой зонт как минимум до начала следующей недели. Синоптик добавил, что циклон принес в столицу не только дожди, но и относительно теплый воздух.

Фото: Piter.tv