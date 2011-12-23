На Сочи обрушился мощный град. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на очевидцев.

Дорожные службы расчищают проезжую часть. Сообщается, что многие родители оставили своих детей-школьников дома, пока ситуация на дорогах не нормализуется. Температура воздуха составляет +7 градусов. Кроме того, в Красной Поляне прошел сильный снегопад.

На Черноморском побережье синоптики предсказывали дожди и грозы в регионе. В краевом центре обещали град и порывы ветра от 12 до 14 метров в секунду. Также Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждал о возможных заморозках в отдельных районах края.

Ранее физиотерапевт посоветовала дозированно возобновлять пробежки весной.

Видео: 360.ru