Физиотерапевт посоветовала дозированно возобновлять пробежки весной

Физиотерапевт Светлана Черных посоветовала дозированно возобновлять пробежки весной. Об этом она рассказала телеканалу "360".

По словам эксперта, первые пробежки после долгой паузы должны быть дозированы по времени и скорости, так как оказывают нагрузку на сердце. Она посоветовала подобрать интенсивность в соответствии со своим возрастом и состоянием суставов. Черных добавила, что эти рекомендации следует соблюдать как новичкам, так и опытным бегунам.

Также физиотерапевт высказалась об участии в беговых марафонах. По ее словам, людям, которые старше 40 лет, следует быть особенно осторожными, поскольку отсутствие подготовки негативно скажется на организме. В качестве альтернативы бегу Черных предложила ходьбу или обычную прогулку в умеренном ритме.

Ранее мы сообщали, что Воробьев передал лесному хозяйству Подмосковья 120 новых спецмашин.

