Воробьев передал лесному хозяйству Подмосковья 120 новых спецмашин

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев передал лесному хозяйству региона 120 новых спецмашин. Об этом сообщил телеканал "360".

По словам Воробьева, в эту партию вошли 35 автоцистерн, лесовозов, тракторов и других технических средств. Он подчеркнул, что люди, которые занимаются тушением пожаров, должны чувствовать поддержку властей. Отмечается, что техника в скором времени отправится к местам несения службы.

У нас уже есть успешный опыт мониторинга лесов с помощью видеокамер, и мы дальше будем совершенствовать эту систему. Но какие бы технологии мы ни внедряли, без профессионалов "на земле" ничего не получится. Андрей Воробьев, губернатор Подмосковья

Спецмашины направят в места, где они больше всего востребованы. Речь идет о таких населенных пунктах, как Луховицы, Балашиха, Егорьевск, Солнечногорск, Орехово-Зуево и Павловский Посад.

