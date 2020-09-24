Метеоролог рассказала, ждать ли снега и холода на Пасху в Подмосковье

Главный специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, ждать ли снега и холода на Пасху в Подмосковье. Об этом она сообщила телеканалу "360".

По словам эксперта, в праздничный день, 12 апреля, погода в столице и регионе пройдет без существенных осадков. Дневная температура воздуха составит до +12 градусов. Позднякова добавила, что ночная температура тоже станет положительной. Уточняется, что показатель не опустится ниже +1 градуса.

Также метеоролог заявила, что атмосферное давление на Пасху подрастет до 755 мм ртутного столба. Ожидается, что в начале следующей неделе оно будет колебаться. С 1 апреля температура воздуха будет повышаться и днем, и ночью.

