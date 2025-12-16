В Ленинградской области 10 июня снова ожидаются дожди и грозы

Ветер ожидается переменных направлений со скоростью 3–11 м/с.

В предстоящую среду, 10 июня, на территории Ленинградской области прогнозируется переменная облачность. По данным ФГБУ "Северо-Западное УГМС", погодные условия будут характеризоваться кратковременными осадками и грозами.

Ночью в большинстве районов области пройдут кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Днём осадки сохранятся, но будут носить локальный и кратковременный характер.

Температурный фон останется комфортным: в ночные часы столбики термометров покажут +10…+15 градусов, а днём воздух прогреется до +21…+26 градусов. На западе региона будет несколько прохладнее, местами температура не превысит +18 градусов.

Ветер ожидается переменных направлений со скоростью 3–11 м/с. При грозе возможны порывы ветра, усиливающиеся до 15 м/с. Атмосферное давление в течение суток будет меняться: ночью ожидается его слабое понижение, а днём — повышение.

Ранее мы сообщили о том, что грозы, ливни и температура выше нормы ожидаются в Петербурге во вторник.

Фото: unsplash (Basil Smith)