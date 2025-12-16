Грозы, ливни и температура выше нормы ожидаются в Петербурге во вторник

До подхода фронта воздух в городе успеет прогреться до аномальных значений.

В Петербурге сегодня погоду будет определять южный циклон и связанный с ним холодный фронт. Ожидается переменная облачность, а во второй половине дня пройдут кратковременные дожди. В некоторых районах возможны ливни, грозы и даже град. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

До подхода фронта воздух в городе успеет прогреться до аномальных значений: температура составит +26…+28 градусов, что на 6–7 градусов выше климатической нормы. В Ленинградской области будет от +24 до +29 градусов, хотя в отдельных местах столбики термометров могут опуститься до +20 градусов.

Ветер юго-западный, 4–9 м/с, при грозе – порывистый. Атмосферное давление будет понижаться и составит 756 мм рт. ст., что ниже нормы.

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Фото: Piter.TV