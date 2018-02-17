Эксперт заявил, что бизнес постепенно откажется от 8-часового рабочего дня

По его словам, отказ от такого формата связан с тем, что экономика потребления стала круглосуточной.

HR-эксперт Гарри Мурадян заявил, что бизнес постепенно откажется от 8-часового рабочего дня. Об этом он рассказал телеканалу "360".

По словам эксперта, отказ от такого формата связан с тем, что экономика потребления стала круглосуточной. Мурадян также отметил, что сказываются и разница часовых поясов, высокая скорость интернета, а также спрос пользователей на потребляемый контент. Он подчеркнул, что если бизнес не подстроится под новые правила рынка, то "просто вымрет".

Эксперт посоветовал тем, кто хочет сохранить свой классический восьмичасовой рабочий день с двумя выходными в неделю, лучше уйти на фриланс и работать на себя. При этом он считает такой путь тупиковым.

Фото: pxhere.com