В Петербурге предпринимателям упростят процедуру самообследования

ГАТИ согласовала план оптимизации профилактического мероприятия "Самообследование". До конца года время обработки заявок сократится в три раза — с 23 до 8 часов.

В Государственной административно-технической инспекции согласовали план оптимизации профилактического мероприятия "Самообследование". Оно реализуется в рамках программы "Эффективный регион". Главная цель — сделать процесс быстрее и удобнее для бизнеса, исключив повторную подачу документов и длительные ожидания.

Процедура позволяет предпринимателям самостоятельно на сайте Центра развития и поддержки предпринимательства проверить, есть ли у них нарушения правил благоустройства. Сейчас она занимает около трех рабочих дней. При этом почти треть деклараций возвращается на доработку из-за ошибок в заполнении. Благодаря утвержденному плану к концу 2026 года время обработки заявок сократится втрое — с 23 до 8 часов.

Специалисты намерены внедрить обязательное заполнение всех полей проверочного листа на сайте и настроить автоматическое присвоение файлам понятных имен. Это сведет к нулю риск технических ошибок. Количество действий сотрудников в процессе уменьшится с 32 до 12. В 2025 году ГАТИ одобрила 1138 деклараций о соблюдении требований. Более тысячи организаций Северной столицы подтвердили, что фасады их зданий в порядке, территории ухожены, а нарушения отсутствуют.