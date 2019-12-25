Более 28 тыс. предпринимателей зарегистрировались через сервис "Старт Бизнеса Онлайн"

Оформить бизнес благодаря ему можно не выходя из дома.

Бизнес под ключ: зарегистрировать юрлицо или ИП, выпустить электронную подпись и оформить кассу. В России работает сервис, который упрощает бюрократию для предпринимателей и компаний. Им уже воспользовались 28 тыс. человек. Об этом сообщила в МАКС пресс-служба ФНС России.

Для работы в сервисе нужны подтверждённая учётная запись на портале госуслуг, подтверждённая биометрия в Единой биометрической системе и электронная подпись физлица. С помощью системы получится также открыть счёт в банке, оформить кассу и подключить электронный документооборот. Все это можно сделать без личного обращения в удостоверяющий центр ФНС России.

В Правительстве отмечалось, что это решение позволит существенно упростить процедуры по созданию организаций и индивидуальных предприятий. В частности, на всех этапах для подтверждения личности используется единая биометрическая система.

