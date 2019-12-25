В Петербурге ИП оштрафован на 30 тыс. рублей за продажу табака у детсадов

Мужчина привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.53 КоАП РФ.

Прокуратура Петроградского района Петербурга провела проверку соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья детей. На Большом проспекте П. С. индивидуальный предприниматель продавал табачную и никотинсодержащую продукцию на расстоянии менее 100 метров от границ территорий образовательных учреждений, рассказали в надзорном ведомстве 22 апреля.

Прокурор направил в суд исковое заявление о признании деятельности незаконной и об обязании прекратить ее. В настоящее время документ рассматривают. ИП привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.53 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV