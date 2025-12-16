Прокуратура требует компенсировать стоимость лекарств пожилому петербуржцу с инвалидностью
Сегодня, 10:25
Прокуратура Курортного района Петербурга провела проверку по обращению пенсионера с инвалидностью. Мужчина страдает онкологическим заболеванием и проходит лечение в медицинском учреждении города. Он имеет право на льготное лекарственное обеспечение, однако ему не предоставили медикамент своевременно. Потерпевшему пришлось покупать препарат на свои деньги, сообщили 29 мая в надзорном ведомстве. 

Прокурор предъявил иск о возмещении расходов и компенсации морального вреда в размере свыше 40 тыс. рублей. Сейчас заявление находится на рассмотрении. 

Ранее мы рассказывали о том, что пострадавший в ДТП в Калининском районе ребенок получил компенсацию в 50 тыс. рублей. Его семье также помогла прокуратура. 

Фото: Piter.TV 

