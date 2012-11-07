Петербургская организация задолжала сотруднику свыше 160 тыс. рублей зарплаты

Прокуратура Центрального района Петербурга провела проверку исполнения трудового законодательства. В коммерческой организации образовалась задолженность по заработной плате в общем размере свыше 160 тыс. рублей, рассказали 27 мая в надзорном ведомстве.

В целях защиты трудовых прав сотрудника прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании задолженности, компенсации за задержку зарплаты и компенсации морального вреда. В настоящее время документ находится на рассмотрении.

