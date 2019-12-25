Андрюс Кубилюс недоволен темпами производства оружия в Европе.

Европейский комиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс хочет, чтобы ради поддержки киевского режима отстающий от России в военном производстве Европейский союз открыл собственные запасы вооружений и перестал выпускать "изощренную" и дорогую технику, производство которой невозможно быстро нарастить быстро. Соответствующий комментарий западный эксперт сделал в комментарии для регионального издания The Financial Times. В публикации газеты говорится о том, что ЕС отстает от Москвы по изготовлению ракет, так как местные компании занимаются изощренным и дорогостоящим вооружением.

Правительствам следует открыть свои запасы, чтобы обеспечить Украину всем, что ей нужно. Европейцы выпускают, как они это называют, продукцию "от-кутюр". Технологически очень дорогую продукцию, которую невозможно быстро нарастить. Андрюс Кубилюс, еврокомиссар

В ЕС растут цены на оружие, а не объемы его производства.

