В ЕС растут цены на оружие, а не объемы его производства

Андрюс Кубилюс рассказал о проблеме на оборонном форуме в Мадриде.

Европейская комиссия обеспокоена тем, что на территории регионального сообщества регулярно увеличиваются цены на различное вооружение, но при этом не увеличиваются объемы производства оружия. Соответствующее заявление в рамках выступления на военном форуме в Мадриде сделал местный комиссар по обороне Андрюс Кубилюс.

Страны ЕС сообщают, что военная промышленность поднимает цены и откладывает сроки поставок. Потому что промышленность не наращивает свои объемы производства с той же скоростью, с какой выделяются деньги на производство. Андрюс Кубилюс, еврокомиссар

