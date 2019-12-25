  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В ЕС растут цены на оружие, а не объемы его производства
Сегодня, 13:40
178
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

В ЕС растут цены на оружие, а не объемы его производства

0 0

Андрюс Кубилюс рассказал о проблеме на оборонном форуме в Мадриде.

Европейская комиссия обеспокоена тем, что на территории регионального сообщества регулярно увеличиваются цены на различное вооружение, но при этом не увеличиваются объемы производства оружия. Соответствующее заявление в рамках выступления на военном форуме в Мадриде сделал местный комиссар по обороне Андрюс Кубилюс.

Страны ЕС сообщают, что военная промышленность поднимает цены и откладывает сроки поставок. Потому что промышленность не наращивает свои объемы производства с той же скоростью, с какой выделяются деньги на производство.

Андрюс Кубилюс, еврокомиссар

FT: Европа вынуждена рассматривать "немыслимый" вариант НАТО без США.

Фото: YouTube / European Space Conference

Теги: андрюс кубилюс, еврокомиссия, евросоюз
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии