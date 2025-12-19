FT: Европа вынуждена рассматривать "немыслимый" вариант НАТО без США

Дипломаты из ЕС рассказали о том, что ущерб отношениям с США уже нанесен.

Европейские политические элиты после противостояния с Вашингтоном из-за Гренландии вынуждены рассматривать "немыслимый" ранее вариант выхода США из НАТО. Соответствующие данные опубликовали корреспонденты западного издания Financial Times (FT). В материале упоминается, что Североатлантический альянс ориентировался на "игру на доверие" с самого своего основания. Ожидалось, что каждое государство-член блока, включая и США, будет защищать своего союзника, попавшего под атаку извне.Однако сейчас Дональд Трамп говорит о том, что сомневается в полезности НАТО и отказывается от обязательств по взаимной обороне.

Нам нужна четкая стратегия того, как мы заменяем с материальной точки зрения все эти возможности США, - то, что они называют материальной оборонной готовностью. Необходимо также гораздо более активно обсуждать понимание нами институциональной обороноспособности, - то, что мы можем назвать европейской опорой НАТО. Андрюс Кубилюс, еврокомиссар по вопросам обороны и космоса

Бывший постоянный американский представитель при НАТО в срок с 2009 по 2013 года Иво Даалдер считает, что угрозы Дональда Трампа захватить Гренландию, входящую сейчас в состав Дании, спровоцировали "самый глубокий кризис" за 77-летнюю историю блока. А руководитель Объединенного королевского института в Великобритании по исследованию вопросов безопасности и обороны (Royal United Services Institute, RUSI) Рейчел Эллехуус уточнил, что ущерб уже нанесен Вашингтоном. Он вызвал неопределенность в отношении надежности обязательств со стороны Белого дома. Ряд европейских чиновников в комментариях для иностранного СМИ уточнили, что настаивают на более активном обсуждении архитектуры безопасности континента.

Еврокомиссар Кубилюс призвал ЕС создать 100-тысячную армию.

Фото: pxhere.com