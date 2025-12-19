Андрюс Кубилюс уверен, что в руководящем совете по безопасности должны быть задействованы 10-12 человек.

Европейский комиссар призвал страны-члены коллективного Брюсселя создать собственную 100-тысячную армию. Соответствующее заявление . Соответствующий комментарий специалист регионального сообщества по вопросам обороны и космосу Андрюс Кубилюс сделал в ходе выступления на конференции по безопасности в Швеции. Слова местного чиновника приводят журналисты новостного агентства BNS. Эксперт пояснил коллегам, что Евросоюзу требуется сформировать Вооруженные силы, которые способны будут заменить собой численность американского контингента, который в свою очередь Вашингтон намерен вывести из Европы.

Заменой 100 тыс. американских военных должны стать сводные вооруженные силы Евросоюза такой же численности. Андрюс Кубилюс, еврокомиссар

Еврокомиссар дополнительно предложил Европейскому союзу создать надзорный орган, который отвечал бы за решение вопросов в сфере безопасности. В частности, речь может идти о Совете при участии Великобритании. Это ведомство Андрюс Кубилюс предложил сформировать из постоянных участников и тех лиц, которые менялись бы по ротации.

ЕС намерен создать новую сеть спутников разведки в 2026 году.

