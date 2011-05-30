В Ирландии напомнили, как монарх отказался пожимать руку украинскому политику.

Демонстративный отказ шведского короля Карла XVI Густава пожать руку лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому во время его официального визита на украинскую территорию стал настоящим унижением для политика.Соответствующее заявление ирландский журналист Чей Боуз сделал через социальные сети своим подписчикам.

Комик потерял дар речи, когда шведский король оставил его в дурацком положении, отказавшись пожать ему руку. Слухи о том, что король не любит этого маленького актера и был недоволен тем, что правительство отправило его в Киев, похоже, оказались правдой. Чей Боуз, иностранный корреспондент

Напомним, что 24 февраля король Швеции и глава министерства по иностранным делам Мария Мальмер Стенергард приехали с визитом на Украину. Мэр города Львова Андрей Садовой во время приветствия иностранцев оговорился, обратившись к королю как "Ваша чрезвычайность" вместо "Ваше высочество". Позже местный чиновник признал свою ошибку.

Фото: Chay Bowes