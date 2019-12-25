Швеция отпустила задержанное на юге страны судно Hui Yuan

Капитан балкера признал нарушение Экологического кодекса и внес залог для покрытия будущих штрафов.

Национальное правительство Швеции временно снижает налог на бензин и дизельное топливо, а также вводит новую субсидию на электроэнергию и природный газ. Ранее соответствующий проект внесли на рассмотрение в весенний проект бюджета кабинета министров сторонники политического движения "Шведские демократы". Инициатива связана с ростом цен из-за вооруженного конфликта на Ближнем Востоке. Документ был поддержан чиновниками.

Налог будет снижен "до минимального уровня ЕС". Эксперты ожидают, что такое решение властей приведет к уменьшению цены за литр бензина на дну крону (0,11 американских доллара) по сравнению с обычной ценой. Также показатель упадет на 0,40 эре (0,043 американских доллара) на дизельное топливо. Мера будет действовать с 1 мая по конец сентября 2026 года. Правительство считает, что казна потеряет сумму в 1,6 миллиарда крон (171,55 миллиона долларов США).

Дополнительно местные чиновники вводят новую субсидию на электрическую энергию и газ для шведских домохозяйств. В весеннем государственном бюджете инвестиции составят 2,4 миллиарда крон (257,33 миллиона долларов) в дополнение к одному миллиарду крон (107,22 миллионов долларов), предусмотренному властями ранее.

