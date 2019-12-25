В Швеции хотят отменить постоянный вид на жительство для соискателей убежища

Законопроект направлен в соответствующие инстанции.

Национальное правительство Швеции намерено отменить возможность получения постоянного вида на жительство для соискателей убежища. Соответствующее заявление официально сделали представители канцелярии государственной администрации в пресс-релизе. Чиновники уточнили, что вместо этого властями европейской страны человеку будет выдаваться временное разрешение на проживание. Ожидается, что нововведение начнет действовать с 12 июля текущего года.

Цель состоит в том, чтобы сократить иммиграцию, связанную с предоставлением убежища, до устойчивого уровня, чтобы создать лучшие условия для интеграции и уменьшить социальную изоляцию. сообщение от канцелярии правительства

В настоящее время в Швеции действует такое правило, согласно которому временный вид на жительство (ВНЖ) предоставляется только тем, кто нуждается в защите. Однако по истечении определенного периода времени постоянный вид на жительство все еще может быть выдан некоторым категориям беженцев. Основанием для такого решения со стороны местных властей является особо тяжелые обстоятельства. В частности, речь идет о том, что обладатель ВНЖ не может быть депортирован из-за так называемых препятствий для исполнения судебного решения.

