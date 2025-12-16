Прокуратура Подмосковья представила новую серию сериала о"нигерийском наследнике"

Прокуратура Московской области представила третью часть видеопроекта о борьбе с телефонным мошенничеством. Она рассказывает о приключениях жителя Балашихи Анатолия Кильмяшкина, который оказался в центре внимания телефонных аферистов, сообщил Телеканал "360.ru".
Пилотная серия вышла в 2025 году. По сюжету герой получает огромное наследство от богатого нигерийца, хотя у его семьи возникают сомнения. Во второй части мужчину убеждают, что он участвует в секретной операции, однако на деле Анатолий оказался невольным пособником террористов.
В новой серии Кильмяшкин планирует вернуться к обычной жизни, однако снова сталкивается с действиями мошеннического синдиката и злоумышленникам удается его обмануть.
Проект прокуратуры Московской области акцентирован на одной из ключевых схем телефонных мошенников — создать у жертвы ощущение участия в блокбастере с крупными деньгами и секретными заданиями. В финале таких историй человек понимает, что его обманули.
Ранее в МВД России предупредили о мошенниках, представляющихся курьерами МФЦ.
Видео: Телеканал 360.ru
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