Россиян предупредили о новой схеме мошенников с поверкой счетчиков

Для аферистов сфера поверки счетчиков стала золотой жилой.

Мошенники придумали новую схему, в рамках которой рассылают фальшивые предписания. Кроме того, они угрожают штрафами под предлогом поверки счетчиков по завышенным ценам. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Илья Вольфсон.

Депутат объяснил, что россиянам в почтовые ящики забрасывают листовки, имитирующие официальные предписания. Кроме того, владельцам жилья поступают звонки по телефону с угрозами штрафами, если они срочно не поверят счетчик за 5 или 10 тысяч рублей.

Вольфсон напомнил, что реальная цена поверки приборов учета варьируется от 600 до 1,5 тысячи рублей. К тому же, срок проверки нужно уточнять по паспорту устройства или официальной квитанции за ЖКУ.

Граждан России призвали обращать внимание на то, что реальная организация обязана иметь государственную аккредитацию, а у бумажных актов больше нет юридической силы, если данных не занесены в электронную базу.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге телефонные мошенники забрали у пенсионера более 95 млн рублей.

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