В МВД России предупредили о мошенниках, представляющихся курьерами МФЦ

Аферисты просят подтвердить адрес и назвать код из СМС.

Мошенники стали представляться курьерами и говорить, что нужно принять бумажное письмо из МФЦ, рассказали в МВД России 28 апреля.

После аферисты просят подтвердить адрес и назвать код из СМС. Потом звонит второй "специалист", пугает взломом или уголовной ответственностью и предлагает перевести деньги на "безопасный счет" или отдать их доставщику.

Если перевели деньги или назвали код, требуйте отмены операции у банка и подавайте заявление. Сохраните номера звонков, СМС и скриншоты. Сообщите в полицию. Смените пароли в "Госуслугах" и банковских приложениях, включите двухфакторную аутентификацию. Пресс-служба МВД

