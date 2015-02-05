  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В МВД России предупредили о мошенниках, представляющихся курьерами МФЦ
Сегодня, 12:26
198
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

0 0

Аферисты просят подтвердить адрес и назвать код из СМС.

Мошенники стали представляться курьерами и говорить, что нужно принять бумажное письмо из МФЦ, рассказали в МВД России 28 апреля. 

После аферисты просят подтвердить адрес и назвать код из СМС. Потом звонит второй "специалист", пугает взломом или уголовной ответственностью и предлагает перевести деньги на "безопасный счет" или отдать их доставщику. 

Если перевели деньги или назвали код, требуйте отмены операции у банка и подавайте заявление. Сохраните номера звонков, СМС и скриншоты. Сообщите в полицию. Смените пароли в "Госуслугах" и банковских приложениях, включите двухфакторную аутентификацию. 

Пресс-служба МВД 

Фото: unsplash (Rowan Freeman) 

Теги: мвд, мошенничество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии