Телефонные мошенники обещают пенсионерам "персональные надбавки"

В МВД России сообщили, что мошенники звонят пенсионерам якобы из Социального фонда и обещают "персональные надбавки". Аферисты таким образом выманивают данные карты или заставляют установить "приложение-фонарь", которое ворует деньги. Схема особенно активна в апреле из-за индексации пенсий.

Никому не называйте номер карты, срок действия, CVV и коды из СМС, не устанавливайте приложения или обновления по присланной ссылке. Не вводите полученные коды из СМС по просьбе звонящего.

При таком звонке прекратите разговор, не поддавайтесь на давление и угрозы. Позвоните в орган или фонд по официальному номеру, указанному на сайте организации, и уточните информацию. Если назвали банковские данные или ввели коды, сразу свяжитесь с банком и заблокируйте карту. Сохраните номер звонящего и сообщите о попытке мошенничества в полицию и в ваш банк. Пресс-служба МВД

Ранее мы рассказывали о том, что в МВД рассказали, зачем преступники воруют доступ к роутеру пользователя.

