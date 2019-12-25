В МВД рассказали, зачем преступники воруют доступ к роутеру пользователя

В киберполиции рассказали об угрозе, которой может стать роутер для пользователя.

Получив доступ к маршрутизатору, злоумышленник фактически контролирует весь интернет-трафик в сети, поэтому под угрозой оказываются все подключенные устройства. Соответствующее заявление журналистам сделали представители пресс-службы Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий при правоохранительных органах. В МВД пояснили, что одной из ключевых задачей мошенников является перехват данных. Изменив настройки роутера, в частности, DNS, аферисты могут перенаправить человека на фишинговые сайты и получить от него личные логины, пароли и платежные сведения.

В МВД уточнили, что взломанный роутер превращается в руках преступников в инструмент для хакерских атак. С его помощью производится рассылка спама, DDoS-атаки и подбор паролей. При этом вся активность будет идти с IP-адреса потерпевшего лица. Дополнительно злоумышленники продают в даркнете доступ к таким устройствам для того, чтобы совершать через них противоправные действия, а формально ответственность будет ложиться на владельца сети.

