МВД проверит кандидатов в депутаты на наличие судимостей
Сегодня, 10:31
143
Правительство выпустило ряд поручений в преддверии парламентских выборов в Госдуму России.

Председатель федерального правительства Михаил Мишустин поручил российским правоохранительным органам проверить и предоставить по запросу избирательных комитетов сведения о наличии судимостей у кандидатов в депутаты Государственной думы на предстоящих в стране выборах. Известно, что данный пункт содержится в опубликованном постановлении кабинета министров. В частности, от профильных структур требуется указать категорию преступления и сведения о том, относится ли правонарушение к экстремистским; дату снятия или погашения судимости человеком.

Дополнительно полиции поручено обеспечить охрану порядка и общественную безопасность в период подготовки и проведения парламентских выборов в Государственную думу. В частности, требуется безвозмездно обеспечить охрану помещений избирательных комиссий, пространств для голосования населения, круглосуточную охрану территорий, в которых хранятся бюллетени. 

Фото: Piter.tv

