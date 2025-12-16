В России вступили в силу новые ограничения на продажу вейпов: врач предупредил об угрозе поражения легких

С 1 июня 2026 года в России вступили в силу новые ограничения на продажу вейпов и электронных сигарет, однако информация о полном запрете оказалась преждевременной, сообщает телеканал "360.ru" . Многие из обсуждаемых ограничений уже действуют с 2023 года, а обязательная маркировка многоразовых устройств перенесена до 31 августа 2026 года.

Основные изменения:

Лицензирование: С 1 октября 2026 года будет введено лицензирование для оптовой и розничной торговли вейпами. Для получения лицензии потребуется уплата госпошлины – 800 тыс. рублей для оптовиков и 20 тыс. рублей для розницы.

Региональные запреты: Некоторые регионы, такие как Пермский край, уже ввели полный запрет на продажу вейпов с марта 2026 года. В Пензенской области аналогичный закон вступит в силу с сентября 2026 года.

Врачи предупреждают о вреде вейпов, указывая на риск поражения легких. Пульмонолог Александр Пальман отмечает, что использование вейпов может привести к серьезным проблемам с дыханием, особенно у подростков. Он подчеркивает, что последствия могут быть хроническими и проявиться через 10-15 лет.

Новые законы в России с 1 июня 2026 года: что нужно знать.

