В МВД рассказали, как мошенники узнают баланс карты перед кражей денег

Киберполиция сообщила о том, как аферисты узнают личные сведения о деньгах жертвы обмана.

Мошенники на российской территории с помощью фишинговой формы "аккуратно" интересуются у потерпевшего остатком денежных средств на карте пользователя перед тем, как украсть у жертвы. Соответствующее заявление журналистам сделали представители пресс-службы Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий при правоохранительных органах. В МВД пояснили, что в фишинговой форме аферисты просят человека указать актуальный баланс банковской карты "перед началом сделки". Они добавляют, что указание ложных сведений якобы повлечет за собой блокировку банковской карты.

На скриншоте пример фишинговой формы, используя которую мошенники "аккуратно" интересуются остатком средств на карте перед тем, как украсть ваши деньги... Конечно, ни в одной легальной процедуре такой способ проверки не применяется. пресс-служба киберполиции

