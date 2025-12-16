  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:36
224
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Двое парней избили случайного прохожего в Транспортном переулке

0 0

Пострадавшего госпитализировали в больницу и спустя время отпустили домой на амбулаторное лечение.

Правоохранители задержали молодых людей, напавших на случайного прохожего в Центральном районе. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

В полицию 26 мая обратился 18-летний парень, заявивший о том, что его избили незнакомцы. Пострадавшего госпитализировали в больницу и спустя время отпустили домой на амбулаторное лечение. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ. 

Двоих хулиганов 18 лет поймали 28 мая по местам фактического проживания. Необходимые проверочные мероприятия продолжаются.

Ранее мы рассказывали о том, что группа молодых людей совершила несколько нападений на подростков на Думской улице и улице Ломоносова. 

Видео: пресс-служба МВД России 

Теги: мвд, хулиганство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии