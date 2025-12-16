Двое парней избили случайного прохожего в Транспортном переулке

Пострадавшего госпитализировали в больницу и спустя время отпустили домой на амбулаторное лечение.

Правоохранители задержали молодых людей, напавших на случайного прохожего в Центральном районе. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 26 мая обратился 18-летний парень, заявивший о том, что его избили незнакомцы. Пострадавшего госпитализировали в больницу и спустя время отпустили домой на амбулаторное лечение. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ.

Двоих хулиганов 18 лет поймали 28 мая по местам фактического проживания. Необходимые проверочные мероприятия продолжаются.

Ранее мы рассказывали о том, что группа молодых людей совершила несколько нападений на подростков на Думской улице и улице Ломоносова.

Видео: пресс-служба МВД России