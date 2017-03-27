Группа молодых людей совершила несколько нападений на подростков на Думской и Ломоносова

Полиция Петербурга задержала шестерых молодых людей от 16 лет до 21 года, напавших на прохожих на Думской улице и улице Ломоносова. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

По данным МВД России, 19 мая злоумышленники избили несколько несовершеннолетних и распылили газовый баллончик им в лицо, после чего скрылись. Двоих из них опросили и передали законным представителям. Проведение оперативно-розыскных мероприятий продолжается.

Ранее мы рассказывали о том, что двое мужчин открыли стрельбу из ружья на улице Доблести. Изъяты охотничий карабин "Сайга", три магазина, девять патронов и четыре гильзы.

