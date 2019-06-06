К ответственности привлечен молодой водитель, не пропустивший скорую помощь на Индустриальном

Полиция задержала водителя, который не уступил проезд бригаде скорой помощи. По информации ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел на Индустриальном проспекте.

Молодой человек за рулем автомобиля BelGee не пропускал медиков, в их машине находился пациент. Личность нарушителя оперативно установили: им оказался 22-летний студент первого курса, приехавший на учебу из соседней страны. Парня привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.17 КоАП РФ, иномарка помещена на спецстоянку.

Видео: пресс-служба МВД России