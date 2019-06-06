Сегодня, 15:10
К ответственности привлечен молодой водитель, не пропустивший скорую помощь на Индустриальном

Полиция задержала водителя, который не уступил проезд бригаде скорой помощи. По информации ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел на Индустриальном проспекте. 

Молодой человек за рулем автомобиля BelGee не пропускал медиков, в их машине находился пациент. Личность нарушителя оперативно установили: им оказался 22-летний студент первого курса, приехавший на учебу из соседней страны. Парня привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.17 КоАП РФ, иномарка помещена на спецстоянку. 

Ранее мы рассказывали о том, что привлечен к ответственности водитель, перевозивший пассажиров вне салона Mercedes в Петербурге. На мужчину составлены административные протоколы по ч. 2 ст. 12.23 и ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ. 

Видео: пресс-служба МВД России 

