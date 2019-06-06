На проспекте Художников установили почти 200 светильников

В Петербурге на проспекте Художников завершили модернизацию наружного освещения. В ходе работ, которые велись с 2023 года, специалисты "Ленсвета" установили 191 светильник, рассказали 20 мая в городском комитете по энергетике.

На участке протяженностью свыше 3 километров особое внимание уделили безопасности пешеходов: теперь 10 переходов выделены контрастным светом. Это особенно важно, поскольку проспект проходит через более чем 12 жилых кварталов. Светодиодные фонари отечественного производства создают комфортную среду.

В Выборгском районе доля светодиодных светильников достигла 55%. С 2024 года здесь заменили порядка 4,2 тыс. светильников в рамках программы "Комфорт и уют в городе".

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга