Авария возле "Академической" в Петербурге попала на камеры

Полицейские проводят проверку по факту ДТП возле станции петербургского метрополитена "Академическая". Об этом рассказали в МВД России.
Утром 20 мая на пересечении Гражданского проспекта и проспекта Науки водительница автомобиля Hyundai не справилась с управлением и выехала на тротуар, где находились люди. В результате пострадал пешеход, его доставили в городскую больницу. Напомним, по данным 78.ru, у потерпевшей зафиксировали травму ног.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, все обстоятельства аварии устанавливаются.
Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти
