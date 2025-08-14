Двое мужчин открыли стрельбу из ружья на улице Доблести

Полицейские Красносельского района задержали хулиганов, которые стреляли из ружья. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

К правоохранителям 20 мая обратился очевидец, заявивший, что возле дома 1 по улице Доблести слышны выстрелы. На стоянке на улице Маршала Казакова поймали двоих 42-летних мужчин. Изъяты охотничий карабин "Сайга", три магазина, девять патронов, четыре гильзы и пластиковая бутылка. Оружие зарегистрировано и официально числится за одним из злоумышленников.

Оба были доставлены в отдел, составлены административные протоколы по ст. 20.21 КоАП РФ. Стрелки помещены в специальное помещение для задержанных лиц, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

