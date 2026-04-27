Установлена личность преступника, из-за которого пришлось отменить торжественное мероприятие с Дональдом Трампом.

Коул Аллен, подозреваемый в стрельбе на официальном приеме с американским президентом-республиканцем Дональдом Трампом, критиковал вашингтонскую администрацию за отказ от помощи киевскому режиму. Соответствующими сведениями поделились западные журналисты из газеты The New York Post со своими читателями. В СМИ сослались на данные, полученные после анализа постов злоумышленника в социальных сетях. В материале упоминается, что местный житель ругал лидера Белого дома и вице-президента Джей Ди Вэнса за слова об отказе от помощи украинским партнерами от апреля 2026 года. Также мужчина неоднократно собирал денежные средства, которые шли на нужды ВСУ.

Аллен часто осуждал администрацию Трампа в своих более чем тысяче сообщений, при этом его жалобы, кажется, усилились, когда поддержка Украины со стороны США сократилась. текст публикации иностранного СМИ

Напомним, что в субботу вечером, 26 апреля, вооруженный дробовиком мужчина ворвался в банкетный зал отеля Washington Hilton. Там состоялся торжественный ужин с корреспондентами Белого дома. Всех присутствовавших пришлось эвакуировать с мероприятия. Злоумышленник успел ранить агента Секретной службы, после чего стрелка задержали. В статье New York Post упоминается о том, что нападение совершил 31-летний учитель из Калифорнии по имени Коул Томас Аллан. Как передает местный телеканал NBS, у местного жителя не было судимостей, а оружие он приобрел легально.

Newsweek: в Луизиане неизвестный открыл стрельбу в торговом центре.

Фото и видео: РИА Новости, социальные сети,