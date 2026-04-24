Newsweek: в Луизиане неизвестный открыл стрельбу в торговом центре

В результате стрельбы пострадали пять человек, один скончался.

Неизвестный мужчина открыл стрельбу в одном из торговых центров штата Луизиана, расположенной в южной части США. Соответствующими данными с читателями поделились местные журналисты из американского журнала Newsweek. В СМИ указали на то, что инцидент произошел в здании Mall of Louisiana, расположенном в городе Батон-Руж. Посетители были эвакуированы с места событий. К объекту прибыли правоохранительные органы. Шеф полиции штата Луизиана Томас Морс сообщил журналистам о гибели одного человека в результате трагедии. На текущий момент известно о еще пятерых пострадавших. Специалист добавил, что другие лица также получили незначительные травмы. Одному из госпитализированных потребовалось хирургическое вмешательство.

В одной из местных больниц находятся пять пострадавших, один из них, как мы можем подтвердить, скончался Томас Морс, шеф полиции штата

К текущему моменту оперативники задержали пятерых подозреваемых в стрельбе, а также продолжаются поиски остальных злоумышленников, которые могут быть причастны к преступлению.

