Из ТЦ "Южный полюс" в Петербурге эвакуировали 250 человек из-за пожара

Возгорание произошло в торговом центре на Пражской улице у станции метро "Проспект Славы". Очаг ликвидировали за полчаса, пострадавших нет.

В торговом центре "Южный полюс" во Фрунзенском районе Петербурга произошло возгорание. Очевидцы заметили задымление в здании на Пражской улице у станции метро "Проспект Славы". На место оперативно прибыли экстренные службы, которые приступили к тушению. Специалисты эвакуировали посетителей и работников торгового центра.

В пресс-службе ГУ МЧС России сообщили, что из здания вывели 250 человек. Возгорание удалось потушить за полчаса. На месте происшествия также работали полиция и скорая помощь. Информация о пострадавших не поступала. Все обстоятельства произошедшего уточняются.

Фото: Piter.TV