Власти Петербурга требуют ускорить снос торгового центра у метро "Приморская"

ГАТИ объявила предпринимателю предостережение.

Торговый центр "МаксиСопот", расположенный у станции метро "Приморская" в Санкт-Петербурге, до сих пор не снесли, хотя собственник обещал сделать это до 20 апреля 2026 года. В связи с нарушением сроков Государственная административно-техническая инспекция объявила владельцу предостережение.

В ведомстве отметили, что ордер на работы получили с запасом времени, однако за прошедший месяц заметных изменений на площадке не произошло. К моменту окончания срока действия разрешения здание и ограждение оставались на месте.

Бывшим арендатором земли является ЗАО "Союз-Инвест", принадлежащее предпринимателю Якову Перкалю-Проворному. В феврале компания обратилась в городской Комитет по контролю за имуществом с ходатайством, где согласилась на добровольное освобождение участка. Спустя несколько дней в ГАТИ сообщили, что торговый центр снесут до 20 апреля. Представители инспекции заявляли, что бывший арендатор обязался самостоятельно снести комплекс через месяц после получения всех необходимых документов.

Ранее суд подтвердил отказ в присвоении статуса памятника зданию на Хрустальной улице.

