Алиханов: четыре Ту-214 планируется поставить в 2026 году

Глава Минпромторга рассказал о заказе компаний по новому гражданскому самолету.

Четыре импортозамещенных отечественных самолета Ту-214 планируется поставить в 2026 году, один из бортов уже передан в эксплуатацию. Соответствующий комментарий журналистам информационного агентства "ТАСС" в рамках Петербургского международного экономического форума сделал министр по торговле и промышленности Антон Алиханов. Чиновник из федерального правительства пояснил СМИ, что также властями обсуждается поставка таких самолетов для авиакомпании Red Wings, а производителем рассматривается возможность поставок для воздушного оператора S7. Ранее намерения подписать контракт о поставках самолетов Ту-214 подтвердила авиакомпания S7, которая надеется закупить планируется порядка 100 самолетов.

Также выполняется программа поставок специальных версий самолета, "что является приоритетной задачей" для кабинета министров. По словам Антона Алиханова, серийный выпуск воздушных машин в России уже развернут, ведется планомерная работа по наращиванию производственных мощностей.

Алиханов: к 2030 году планируется вывести на рынок КНР лекарства для онкотерапии.

Фото: Telegram / Антон Андреевич