Алиханов: к 2030 году планируется вывести на рынок КНР лекарства для онкотерапии

Препарат на основе российской разработки выйдет на китайский рынок.

Москва экспортировала лекарственных препаратов в 2025 году на сумму около 1,3 миллиардов долларов, нарастив такие поставки на более чем 30 процентов. Соответствующими статистическими данными с журналистами новостного агентства "ТАСС" поделился российский министр по промышленности и торговле Антон Алиханов. Чиновник из федерального правительства добавил, что отечественная компания "Биокад" до 2030 года реализует проект по созданию в Китае совместного предприятия для выпуска и вывода на местный рынок лекарств для терапии онко- и тяжелых аутоиммунных заболеваний. Лекарства будут применяться в современной терапии при онкологических и тяжелых аутоимунных заболеваниях человека. Также известно, что выпуск инсулина по технологии "Герофарм" в венесуэльской столице Каракасе производители начнут в 2026 году

В Китае "Биокад" реализует до 2030 года проект по созданию совместного предприятия для производства и вывода на рынок КНР лекарств на основе моноклональных антител и генотерапевтических препаратов разработки российской компании. Антон Алиханов, глава Минпромторга РФ

Согласно показателям от Росстата, объем отечественного производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии, в прошлом году по стране увеличился на 15,4 процентов по сравнению с годом ранее. Российский внутренний рынок фармацевтики вырос на 13,6 процентов за 2025 год, достигнув отметки в 3,1 триллиона рублей. Об этом упоминал первый вице-премьер России Денис Мантуров.

Минпромторг допустил перенос сроков сертификации МС-21.

