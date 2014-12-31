Власти планируют усилить контроль за импортом одежды и обуви

Правительство занимается цифровизацией государственного контроля за оборотом товаров в России.

Министерство по торговле и промышленности, ФНС и ФТС на российской территории запустят эксперимент по усилению контроля за импортом одежды и обуви. Три профильных ведомства впервые протестируют в стране автоматическую сверку стоимости товаров на таможне, данных налоговой системы и проекта "Честный знак". Соответствующими данными поделились журналисты газеты "Известия" со ссылкой на проект протокола от заседания Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

В СМИ пояснили, что данный эксперимент должен начаться до конца 2026 года. Он призван отслеживать путь товара от ввоза в страну до момента продажи. В случае расхождений между заявленной стоимостью на государственной границе и стоимости при реализации клиенту могут выявляться схемы занижения таможенной стоимости и неуплаты пошлин. В Минпромторге связали рост криминальных схем с объемом импорта. Речь идет о том, что в прошлом году объемы достигли отметки в 1,6 триллиона рублей. Порядка 60 процентов таких поставок пришлись на Китай, Вьетнам и Бангладеш.

Уточним, что российская ФНС уже внедрила систему предварительной регистрации поставок из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

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Фото: Piter.tv