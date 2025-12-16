Сбер анонсировал на XXIX ПМЭФ ИИ-помощника для бизнеса

Бизнес-помощник будет работать бесплатно и по умолчанию станет доступен начинающим предпринимателям и новым корпоративным клиентам Сбера.

Сбер анонсировал на XXIX Петербургском международном экономическом форуме ИИ-помощника для бизнеса. В формате чата предприниматели смогут провести анализ данных, получить справку, подключить сервисы и услуги, подготовить документы.

Бизнес-помощник будет работать бесплатно и по умолчанию станет доступен начинающим предпринимателям и новым корпоративным клиентам Сбера. Управлять компанией в формате диалога с нейроассистентом можно будет в мобильном приложении СберБизнес уже с осени 2026 года.

Уже этой осенью мы планируем предложить такой режим — Бизнес-помощник — начинающим предпринимателям и нашим новым клиентам как бесплатную опцию в мобильном приложении СберБизнес. Управлять компанией можно будет через одну простую точку входа — чат с нейроассистентом, а сложный запрос будет автоматически передаваться между более чем 160 узкоспециализированными ИИ-агентами, о существовании которых пользователю даже не обязательно знать. Анна Лоевская, старший управляющий директор, директор департамента "Бизнес-помощник" Сбербанка

Вообще за последние полтора, примерно два года, и бизнес, и люди все больше и больше работают с так называемым генеративным искусственным интеллектом и такими решениями как ГигаЧат и подобными. И мы видим все больше и больше запроса у наших клиентов не работать с какими-то меню, когда ты вбиваешь и выбираешь тот или иной продукт или взаимодействуешь с системой, а именно общаться текстом, простым человеческим языком для решения той или иной задачи. Это особенно важно для начинающих предпринимателей, которые не владеют именно терминологией, юридическими понятиями, когда они могут простым языком спросить про оплату налогов или получить консультацию и осуществить операцию с помощью подобных решений. Анатолий Попов, Заместитель Председателя Правления Сбербанка

В составе Бизнес-помощника — более 160 ИИ-агентов, каждый из которых владеет экспертизой по банковским и небанковским услугам для предпринимателей.

Нейроассистент будет полезен не только тем, кто начинает собственное дело, но и опытным бизнесменам. Бизнес-помощник вовремя напомнит о сдаче отчётности, подскажет статус платежа и даже поможет выработать план развития компании.

Также Сбер и партнеры заключили ряд соглашений на ПМЭФ-2026 по развитию городской среды, строительства и цифровых решений.

Видео: Piter.tv