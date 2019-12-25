В ЕС снижается поддержка новых санкций против России из-за ущерба бизнесу

The Financial Times

В странах-членах Европейского союза в настоящее время наблюдается снижение поддержки усиления антироссийского санкционного давления, так как государства регионального сообщества теперь осознают последствия таких мер для национальных экономических систем и предприятий. Соответствующими данными с западной аудиторией поделились журналисты из газеты The Financial Times со ссылкой на европейских дипломатов. В издании рассказали аудитории о том, что одобрения действующих рестрикций властям потребовались недели "препирательств". В частности, проблемы касались запрета на импорт стали, удобрений и бриллиантов из России. В отношении стран ЕС в том числе применялось дипломатическое давление. Авторы материала заметили, что сейчас некоторые возражения по поводу новых санкций наблюдаются в Греции, Португалии и Германии. Страны ЕС уже просили отменить запрет на покупку рыбы из России для проведения плитики по поддержке местной рыбоперерабатывающей промышленности.

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Напомним, что 9 июля власти Болгарии заявили о том, что будут возражать против нового пакета западных санкций в отношении Москвы при наличии трех факторов: ограничений в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла, включения в в запрещенный список акционера "Лукойла" Вагита Алекперова, а также мер, которые могут затронуть поставки запчастей для софийского метрополитена.

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