В Германии, Италии и других странах ЕС надеются вернуть убытки от антироссийских санкций.

Крупнейшие европейские банковские структуры, включая немецкий Deutsche Bank и итальянский UniCredit, подали иски в судебную инстанцию к немецкой инжиниринговой компании Linde с намерением добиться от нее взыскания понесенных материальных убытков, вызванных антироссийскими санкциями. Соответствующими данными с западной аудиторией поделились журналисты из издания The Financial Times.

Ведущие банки, в том числе Deutsche Bank и UniCredit, подали иски к производителю промышленных газов Linde в рамках дела по "пробному" иску для рассмотрения вопроса, кто должен понести расходы в связи с западными санкциями против России. материал иностранного СМИ

Авторы газеты уточнили, что данные кредитные организации хотят вернуть себе обратно сотни миллионов евро в качестве активов, которые были заморожены по решению судов в России. Первое слушание по иску от Deutsche Bank, который намерен вернуть около 260 миллионов евро, запланировано на 14 июля во франкфуртском суде. В 2022 году Linde приостановила подрядные работы по контракту с "Русхимальянсом" по возведению возле Усть-Луги в Ленинградской области комплекса по переработке этансодержащего газа.

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