Банки с 1 июля будут уведомлять родителей об операциях детей

Вячеслав Володин рассказал о защите граждан от киберпреступлений.

На российской территории родители и законные представители детей с 1 июля 2026 года смогут получить выписки по их счетам и вкладам. Соответствующее заявление сделал председатель Государственной думы России Вячеслав Володин на официальном сайте нижней палаты парламента. Законодатель заметил, что такая мера со стороны властей позволит отслеживать финансовые операции несовершеннолетних лиц и защитить их от кибермошенников и других злоумышленников, которые пытаются втянуть подростков в противоправную деятельность. За минувшие полтора года депутаты приняли 13 законов, направленных на борьбу с цифровой преступностью, два из них которых представляют из себя комплексные меры.

Многие нормы действуют и уже приносят свой результат. Так, по данным правоохранительных органов, фактически сходит на нет такое явление, как дропперство. За это грозит серьезное уголовное наказание. Вячеслав Володин, спикер ГД РФ

В Госдуме добавили, что именно подростки чаще всего становились соучастниками подобных преступлений, так как предоставляли аферистам своих банковские счета в обмен на "легкий заработок". Вячеслав Володин добавил, что государству важно анализировать правоприменительную практику в стране и совершенствовать нормы права. При этом следует мониторить развитие современных технологий, криминальные схемы и защищать граждан от киберпреступности.

Володин сообщил о вступающих в силу новых законов в июле.

Фото: Piter.tv