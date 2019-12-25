Володин сообщил о вступающих в силу новых законов в июле

В Госдуме назвали основные изменения в федеральном законодательстве.

На российской территории банки и микрофинансовые организации с 1 июля смогут получать из всех квалифицированных бюро кредитных историй сведения для предупреждения возможного мошенничества - заключения договоров потребительского займа без добровольного согласия клиента. В собственном аккаунте на национальной цифровой платформе Макс председатель Государственной думы Вячеслав Володин указал подписчикам на то, какие нововведения вступают в законную силу с июля. Известно, что во второго летнего месяца в стране родители и другие законные представители детей смогут получать выписки по счетам и вкладам несовершеннолетних.

Это позволит отслеживать финансовые операции несовершеннолетних и защитит их от действий злоумышленников, включая вовлечение в преступную деятельность. Вячеслав Володин, спикер ГД РФ

Законодатель пояснил, что с 2025 года нижняя палата парламента приняла 13 законов, направленных на борьбу с мошенничеством. Кроме этого продолжается совершенствование миграционного законодательства. С 10 июня вступил в силу закон, вводящий административную ответственность за уклонение иностранных граждан от обязательного медицинского освидетельствования. Также с 21 июня вводится закон об усилении уголовной ответственности за подделку и оборот официальных документов об отсутствии заболеваний, представляющих опасность для окружающего населения. С 27 июля в России вырастут государственные пошлины для иностранцев. При оформлении российского гражданства пошлина возрастет с 4,2 до 50 тысяч рублей, при оформлении разрешения на временное проживание - с 1,92 до 15 тысяч рублей, а при получении вида на жительство - с шести до 30 тысяч рублей.

Решения направлены на совершенствование миграционной политики и повышение уровня безопасности в нашей стране. Вячеслав Володин, спикер ГД РФ

Парламентарий добавил, что с первого числа вступает в силу закон, направленный на повышение безопасности сделок с недвижимостью. Теперь при подаче человеком электронных документов для регистрации прав на недвижимость личность правообладателя можно будет подтвердить через Единую биометрическую систему при условии подписания документов усиленной квалифицированной электронной подписью. Ранее, с 26 июня, в стране введена административная ответственность за посредническое оформление электронных железнодорожных билетов лицами, не являющимися перевозчиками или их представителями. За подобные нарушения в России теперь предусмотрен штраф в размере до 500 тысяч рублей.

Володин поздравил российских школьников с выпускным.

Фото: Макс / Вячеслав Володин