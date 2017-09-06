Володин поздравил российских школьников с выпускным

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин поздравил российских выпускников школ с праздником. В собственном аккаунте на национальной цифровой платформе Макс политический деятель пожелал молодым людям найти свое призвание в жизни, достичь поставленных целей и идти к своим мечтам. Законодатель из нижней палаты парламента дополнительно призвал бывших школьников с умом воспользоваться полученными знаниями.
Дорогие выпускники! Экзамены позади. Вы стоите на пороге нового жизненного этапа. Желаю каждому из вас найти свое призвание. Достичь поставленных целей. А они у вас обязательно должны быть.
Вячеслав Володин, спикер ГД РФ
Володин прокомментировал закон о запрете продажи вейпов.
Фото и видео: Макс / Вячеслав Володин
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