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Володин поздравил российских школьников с выпускным

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Спикер ГД РФ опубликовал через социальные сети видеообращение к бывшим школьникам.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин поздравил российских выпускников школ с праздником. В собственном аккаунте на национальной цифровой платформе Макс  политический деятель пожелал молодым людям найти свое призвание  в жизни, достичь поставленных целей и идти к своим мечтам. Законодатель из нижней палаты парламента дополнительно призвал бывших школьников с умом воспользоваться полученными знаниями.

Дорогие выпускники! Экзамены позади. Вы стоите на пороге нового жизненного этапа. Желаю каждому из вас найти свое призвание. Достичь поставленных целей. А они у вас обязательно должны быть.

Вячеслав Володин, спикер ГД РФ

Володин прокомментировал закон о запрете продажи вейпов.

Фото и видео: Макс / Вячеслав Володин

Теги: выпускной, вячеслав володин, госдума, школа
Категории: Лента новостей, Новости России,

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