Володин поздравил российских школьников с выпускным

Спикер ГД РФ опубликовал через социальные сети видеообращение к бывшим школьникам.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин поздравил российских выпускников школ с праздником. В собственном аккаунте на национальной цифровой платформе Макс политический деятель пожелал молодым людям найти свое призвание в жизни, достичь поставленных целей и идти к своим мечтам. Законодатель из нижней палаты парламента дополнительно призвал бывших школьников с умом воспользоваться полученными знаниями.

Дорогие выпускники! Экзамены позади. Вы стоите на пороге нового жизненного этапа. Желаю каждому из вас найти свое призвание. Достичь поставленных целей. А они у вас обязательно должны быть. Вячеслав Володин, спикер ГД РФ

Володин прокомментировал закон о запрете продажи вейпов.

Фото и видео: Макс / Вячеслав Володин