Сбер и партнеры заключили ряд соглашений на ПМЭФ-2026 по развитию городской среды и цифровых решений

Одним из соглашений стало партнерство Сбера с Правительством Санкт-Петербурга.

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026) Сбер заключил несколько соглашений с органами власти и компаниями Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Партнерства направлены на развитие строительных проектов, цифровизацию городской среды, внедрение искусственного интеллекта и создание новых социальных объектов.

Одним из соглашений стало партнерство Сбера с Правительством Санкт-Петербурга. Документ подписали председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов и вице-губернатор города Ирина Потехина. Стороны планируют совместную работу по внедрению цифровых технологий в образовательную сферу, развитию современных методов обучения в школах, а также проведению профильных мероприятий для руководителей.

С Правительством Ленинградской области Сбер подписал меморандум о развитии цифровых и ИИ-навыков. Партнерство предусматривает запуск образовательных программ по информатике и искусственному интеллекту в школах региона на базе платформы "Алгоритмики".

Отдельное соглашение заключено между Сбером и Комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга. Его цель — развитие проектов с применением технологий искусственного интеллекта. В рамках сотрудничества участники будут обмениваться опытом и искать новые возможности использования ИИ на предприятиях города.

Еще одно соглашение Сбер заключил с ООО "СЗ "Город Солнца". Оно связано с комплексным развитием территории "Ручьи-2" в Кузьмолово Всеволожского района Ленинградской области. В рамках проекта планируется строительство жилого комплекса, социальных объектов, транспортной и коммерческой инфраструктуры. Банк предоставит финансирование, а также цифровые инструменты для оптимизации процессов застройщика.

В сфере строительства Сбер также договорился о стратегическом сотрудничестве с ООО "Город-спутник "ЮЖНЫЙ". Партнерство предусматривает финансирование следующих этапов строительства города-спутника, создание цифровых сервисов для управления территорией, применение искусственного интеллекта, технологий больших данных и 3D-моделирования. Общий лимит финансирования по соглашению составит не менее 192 млрд рублей.

Еще один крупный проект связан с развитием территории в поселке Громово Приозерского района Ленинградской области. Сбер и ООО "СКСР НЕДВИЖИМОСТЬ" планируют создать многофункциональный загородный кластер площадью 40,4 га. На территории появятся жилые объекты, гостиница, SPA-комплекс, спортивная инфраструктура и зоны отдыха. Объем инвестиций оценивается в 10 млрд рублей.

Кроме того, Сбер и инвестиционно-строительная группа "МАВИС" подписали соглашение о сотрудничестве в сфере жилой и коммерческой недвижимости. Партнерство охватывает строительство новых объектов, включая проекты компаний "Русская Голландия" и "НОВАГРАД", а также внедрение цифровых решений и технологий искусственного интеллекта для управления строительными процессами.

Видео: Piter.TV